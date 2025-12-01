Le radiodiffuseur E.W. Scripps adopte une pilule empoisonnée après l'offre de Sinclair de 622 millions de dollars (26 novembre)



SSP.O a annoncé mercredi qu'il avait adopté un plan de droits des actionnaires pour donner à son conseil d'administration le temps d'évaluer une offre de son grand rival Sinclair SBGI.O qui le valorise à 622 millions de dollars, ainsi que d'autres options.

Le plan de droits, communément appelé pilule empoisonnée, vise à protéger les actionnaires contre les tactiques coercitives, a déclaré Scripps.

Il entrerait en vigueur si un investisseur accumulait une participation supérieure à 10 %, ce qui permettrait aux investisseurs existants d'acheter des actions supplémentaires de Scripps avec une décote de 50 % et de diluer la participation de tout soumissionnaire hostile.

Un porte-parole de Sinclair a déclaré que la société se réjouissait de poursuivre les discussions avec Scripps, ajoutant que la logique d'un accord était "indiscutable".

Sinclair a révélé la semaine dernière qu'il avait acquis une participation de 8,2 % dans Scripps et qu'il était en pourparlers depuis des mois. Ceci a été suivi lundi par son offre publique d'achat .

Une fusion entre les deux entreprises créerait un géant des médias locaux, une entité combinée de plus de 240 stations, et pourrait aller à l'encontre de la limite de propriété des médias nationaux fixée par la Commission fédérale des communications à 39 % des ménages américains.

Lundi, des doutes sont apparus quant à l'offre de 3,54 milliards de dollars faite par le radiodiffuseur concurrent Nexstar pour Tegna , après que le président américain Donald Trump a critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales.

L'industrie américaine des médias est aux prises avec une baisse de l'audience et des recettes publicitaires, ce qui pèse sur les diffuseurs.

Depuis que Sinclair a révélé sa participation dans la société, les actions de Scripps ont augmenté de près de 43 %.

Les descendants du fondateur Edward Scripps contrôlent environ 93 % des actions avec droit de vote de la société basée à Cincinnati, dans l'Ohio, selon son rapport annuel.

"Le plan de droits protège la capacité des actionnaires à recevoir une valeur appropriée pour leur investissement et garantit que le conseil d'administration peut évaluer la proposition récemment reçue, ainsi que toute alternative stratégique, de manière réfléchie et ordonnée", a déclaré Kim Williams, président du conseil d'administration de Scripps.

Sinclair a déclaré que la nouvelle société serait dotée d'un conseil d'administration indépendant dont les sièges seraient attribués en fonction de l'actionnariat et qui comprendrait des représentants des familles Sinclair et Scripps.