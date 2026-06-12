Le rachat de Warner Bros. Discovery franchit une étape clé aux États-Unis

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a donné son feu vert au projet de rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, selon une source citée par CNBC. Cette approbation marque une avancée importante pour cette opération évaluée à environ 110 milliards de dollars, même si certains procureurs généraux d'États américains pourraient encore engager des recours. Le DOJ devrait officialiser sa décision prochainement.

L'opération, qui a déjà été approuvée par les actionnaires de Warner Bros. Discovery, doit toujours être finalisée avant l'échéance prévue en septembre afin d'éviter l'application d'une clause augmentant son coût. Paramount avait présenté en février une offre de 31 dollars par action pour acquérir l'ensemble des activités du groupe, incluant notamment CNN, TBS, les studios Warner Bros. et la plateforme de streaming HBO Max. L'annonce de l'accord américain a soutenu le titre Paramount, qui progressait d'environ 2% après la clôture de Wall Street.

Le projet reste toutefois soumis à l'examen d'autres autorités réglementaires. La Commission européenne a ouvert cette semaine son enquête préliminaire et doit rendre une première décision d'ici le 14 juillet. Paramount a également indiqué avoir obtenu l'approbation de l'Autorité australienne de la concurrence et de la consommation, poursuivant ainsi le processus de validation internationale de l'opération.