Le rachat de Catalent par Novo Holdings dénoncé pour entrave à la concurrence

(AOF) - Un collectif d’organisations de défense des consommateurs et de syndicats appellent la FTC, l’autorité fédérale américaine de la concurrence, à empêcher le rachat annoncé de l’américain Catalent par le Danois Novo Holding, actionnaire majoritaire du géant Novo Nordisk, annoncé en février. Ils estiment que rapprochement estimé à 16,5 milliards de dollars nuirait à la concurrence dans le domaine des médicaments amaigrissants et des thérapies géniques de pointe. Amgen, Pfizer, Roche et AstraZeneca verraient la commercialisation de leurs propres médicaments GLP-1 compromise par ce rachat.

Catalent est un sous-traitant pharmaceutique (CDMO) et le seul à posséder une vaste expérience de travail avec les fabricants de GLP-1, affirme le collectif.