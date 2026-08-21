Le rachat de bons du Trésor ravive les craintes d'une dépréciation du dollar

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* Les investisseurs craignent que la modération des rendements à long terme n'entraîne un affaiblissement du dollar

* L'or a bondi de plus de 3 % et le bitcoin a progressé de 13 % après la surprise du Trésor américain

* Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007, alors que la dette dépassait les 40.000 milliards de dollars

par Karen Brettell

La décision du Trésor américain d’étendre ses achats d’obligations à long terme plus anciennes a ravivé une crainte bien connue sur les marchés des changes: si Washington ne laisse pas les coûts d’emprunt augmenter, le dollar finira-t-il par absorber l’ajustement à sa place? Mercredi, le Trésor a déclaré qu’il allait au moins doubler le montant maximal de certaines opérations de rachat, portant le plafond à « au moins » 4 milliards de dollars. Ces achats ciblent les titres à long terme qui ont fait l’objet de ventes massives depuis fin juin. Jeudi, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré à CNBC que le montant des rachats pourrait dépasser les 4 milliards de dollars et que le marché « s’était un peu emballé » avec la récente vague de ventes.

Ce n’est pas la première fois que les États-Unis recourent à cet outil. Le Trésor avait relancé les rachats en 2024 afin de gérer la liquidité des obligations anciennes peu négociées. Mais le moment choisi et l’ampleur de cette annonce, intervenant en dehors du calendrier habituel de refinancement trimestriel et juste avant une adjudication d’obligations à 20 ans, ont conduit certains investisseurs à y voir une tentative d’alléger la pression sur les rendements à long terme. Ces rendements ont grimpé dans un contexte de détérioration des perspectives budgétaires, d’émissions massives, de risques géopolitiques et d’incertitudes quant à l’orientation de la politique monétaire de la Fed. Le rendement des obligations à 30 ans a atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 2007, alors que la guerre en Iran s’intensifiait, un jour avant que la dette publique totale ne dépasse les 40.000 milliards de dollars .

La question est désormais de savoir si les décideurs politiques laisseront les marchés fixer un taux de compensation plus élevé pour la dette à long terme, ou s’ils s’appuieront plutôt sur des mesures qui pourraient, à terme, peser sur le dollar — notamment en rendant les obligations américaines moins attractives pour les investisseurs et en limitant les flux d’investissement qui y sont liés.

"Il y aura forcément un prix à payer", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des marchés de change chez Scotiabank. "Soit sous la forme de rendements plus élevés, soit sous la forme d’une dépréciation du dollar américain."

DES CRAINTES DE DÉVALUATION MONÉTAIRE SE MANIFESTENT

Certains investisseurs voient dans les actions du Trésor les prémices d’une dépréciation monétaire. La crainte ne porte pas sur un financement monétaire pur et simple — dans lequel la banque centrale crée de la monnaie pour financer les dépenses publiques — mais sur le fait que les responsables, confrontés à des coûts de service de la dette en hausse, pourraient tenter d’empêcher les rendements d’atteindre les niveaux d’équilibre du marché par le biais de rachats, d’émissions à plus court terme ou d’outils similaires réduisant la duration que les investisseurs privés doivent absorber.

Dans ce cas, l’ajustement ne disparaît pas; il se déplace, et si les rendements sont contenus, le dollar pourrait au contraire s’affaiblir — ce qui explique en partie pourquoi, après la surprise du Trésor américain de mercredi, l’or, qui a progressé de plus de 3 %, et le bitcoin, en hausse de 13 % en deux jours, ont figuré parmi les plus grands gagnants.

George Saravelos, stratège à la Deutsche Bank, a comparé cet effet à l'"Opération Twist" menée par la Fed en 2011-2012, qui avait aplati la courbe des taux — mesurant l’écart entre les taux à court et à long terme — en vendant des titres à court terme et en achetant des titres à long terme. Ces rachats, associés à la décision d’encourager les banques centrales étrangères à recourir à une facilité de pension de la Fed plutôt que de vendre directement des bons du Trésor, constituent une "répression financière modérée" visant à contenir les rendements à long terme, a-t-il déclaré.

Tout le monde ne considère pas cela comme un tournant décisif. Sarah Ying, responsable de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets, a qualifié ce phénomène de "mini" version des épisodes passés de tension sur le dollar — plus modéré que la vague de ventes d’avril 2025, surnommée "Liberation Day", ou que les pressions de janvier. Selon elle, cela ressemble moins à un test de la détermination de Washington par les marchés qu’à l’inverse. "C’est en réalité Bessent qui teste le marché, puis le marché qui riposte."

LE MOMENT CHOISI SUR LE PLAN POLITIQUE SOULÈVE DES QUESTIONS

Le timing a également alimenté les spéculations politiques. À l’approche des élections de mi-mandat, une baisse des rendements à long terme, en particulier des taux hypothécaires, aiderait politiquement l’administration Trump. "Les prix de l’essence restent élevés, les taux hypothécaires augmentent, ce qui, à l’approche des élections de mi-mandat, pourrait être un sujet qu’ils souhaitent aborder", a déclaré Osborne.

Pour autant, la marge de manœuvre du Trésor est limitée. Insister trop fortement pour assouplir les conditions risque de raviver l’inflation et de contraindre la Fed à adopter une position plus restrictive. "Des hausses de taux de la Fed à l’approche des élections de mi-mandat ne semblent pas être la meilleure nouvelle qui soit", a déclaré Ying.

Steve Englander, responsable mondial de la recherche sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine chez Standard Chartered Bank, a fait valoir que ce qui déstabilisait les investisseurs, ce n’était pas tant les calculs budgétaires que le sentiment que M. Bessent improvisait en intervenant sur des segments de marché illiquides — des tactiques qui peuvent ressembler à "une réaction de panique" et perdre en crédibilité si elles sont trop utilisées.

"Il nous a déjà pris deux fois la main dans le sac", a déclaré M. Englander, mais il s’attend à ce que le dollar soit finalement soutenu par des rendements relativement élevés et des fondamentaux économiques solides, notamment une forte croissance de la productivité et des bénéfices aux États-Unis.

Cet épisode ne change rien ni d’un côté ni de l’autre du bilan, a déclaré M. Englander. "Cela ne va pas modifier les bons fondamentaux, à savoir la productivité de l’économie. Cela ne va pas non plus modifier les mauvais fondamentaux, à savoir le déficit."