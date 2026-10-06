Le rachat d'Option Care Health dope les équipementiers médicaux européens

McKesson et le fonds CD&R ont confirmé le rachat du prestataire de perfusion à domicile pour 5,8 milliards de dollars, avec une prime de 37% sur son dernier cours. Cette opération relance l'appétit des investisseurs pour le secteur, propulsant Sartorius, bioMérieux ou encore Merck KGaA à la Bourse de Paris et Francfort.

Le Financial Times avait vendu la mèche hier soir : McKesson, appuyé par CD&R, s'apprêtait à racheter le prestataire de services de perfusion à domicile Option Care Health. La transaction a été confirmée en début d'après-midi. Le duo va mettre 5,8 milliards de dollars sur la table (32,05 USD par action) pour s'offrir l'entreprise, soit une prime de 37,1% sur le dernier cours coté (23,37 USD).

Le fonds CD&R détiendra la majorité du capital (51%), mais McKesson dispose d'une option pour en prendre le contrôle, sous réserve de certaines conditions. La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La transaction réveille le secteur en Europe

Cet intérêt d'un industriel et d'un fonds pour un acteur des équipements médicaux a renforcé l'attrait des autres entreprises du secteur, notamment en Europe. Le prix proposé valorise Option Care Health 21,4 fois les résultats attendus cette année, et 18,8 fois ceux de 2027, selon S&P Capital IQ.

Sur les marchés du vieux continent, Sartorius AG ( 7,4%) et sa filiale Sartorius Stedim Biotech ( 6,7%) brillent, suivies par Tecan ( 5%), Siegfried ( 5%), bioMérieux ( 4,9%) ou Merck KGaA ( 4,5%).

En bourse, une fusion-acquisition sert parfois de détonateur pour tout un secteur : elle rappelle que des industriels ou des fonds sont prêts à payer bien plus que les cours affichés pour certains actifs. Les investisseurs cherchent alors les entreprises susceptibles d'attirer le même intérêt, et revoient leurs valorisations à la hausse. Cette propagation dépasse parfois les concurrents directs pour toucher toute une thématique. Ici, les groupes européens cités exercent des métiers différents de la perfusion à domicile : leur hausse relève donc moins des retombées économiques directes de l'opération que d'un regain d'appétit pour la santé.