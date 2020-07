Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le QG des forces américaines en Europe transféré d'Allemagne en Belgique Reuters • 29/07/2020 à 15:54









WASHINGTON, 29 juillet (Reuters) - Les Etats-Unis vont transférer de Stuttgart vers la Belgique le quartier général de leurs forces en Europe dans le cadre d'un projet plus vaste de redéploiement de 12.000 militaires américains actuellement stationnés en Allemagne, a annoncé mercredi l'armée américaine. Donald Trump a annoncé le mois dernier un projet visant à ramener à 25.000 le nombre de soldats américains présents en Allemagne. Le président américain reproche à l'Allemagne de ne pas respecter ses obligations en matière de dépenses militaires dans le cadre de l'Otan et de profiter d'une relation déséquilibrée avec les Etats-Unis sur le plan commercial. (Phil Stewart et Idrees Ali version française Bertrand Boucey)

