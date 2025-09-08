Le PRS REIT britannique annonce que KKR rejoint le processus de vente et que la proposition de Long Harbour est toujours d'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'investissement immobilier PRS REIT PRSR.L a déclaré lundi que la société américaine de capital-investissement KKR KKR.N participe à son processus de vente officiel, mais n'a pas fait d'offre pour la société.

La société a également déclaré que l'investisseur immobilier Long Harbour n'a pas retiré sa proposition de rachat de 631,6 millions de livres sterling (852 millions de dollars).