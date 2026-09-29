Le prospectus d'introduction en bourse d'Anthropic dévoile une vision ambitieuse de l'IA, mais aussi une forte hausse des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise d'un article publié lundi)

* L'introduction en bourse d'Anthropic pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars

* Anthropic a enregistré une perte de 42 milliards de dollars en 2025

* Le laboratoire d'IA a dépensé 7,33 milliards de dollars en ressources informatiques et en infrastructure l'année dernière

* La perte d'exploitation s'est creusée, passant de 2,98 milliards de dollars en 2024 à 8,06 milliards de dollars en 2025

* Les dirigeants et les analystes du secteur ont exprimé leurs inquiétudes quant aux risques liés aux technologies d'IA

par Echo Wang

Anthropic mise massivement sur le fait que l’IA transformera l’économie mondiale plus profondément que l’industrialisation, l’électricité et Internet, selon son prospectus d’introduction en bourse consulté par Reuters.

Mais le coût pour y parvenir sera colossal. Anthropic a enregistré une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025 et prévoit de dépenser 518 milliards de dollars en services cloud, en ressources informatiques et en infrastructures au cours des prochaines années, selon le prospectus.

Le prospectus détaille la forte croissance enregistrée par l’entreprise au cours de l’année écoulée — tout en affichant des pertes plus importantes. Son chiffre d’affaires a été multiplié par 12 en 2025 pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, alors même que l’entreprise a enregistré une perte d’exploitation de plus de 8 milliards de dollars, hors dépréciations de divers passifs liés pour l’essentiel à des levées de fonds antérieures, selon ces documents, révélés ici pour la première fois.

Cette introduction en bourse, qui pourrait valoriser l’entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars, tirerait parti de l’ascension fulgurante de ce laboratoire de start-ups spécialisé dans l’IA, créé il y a seulement cinq ans, et en ferait une référence quant à la manière dont Wall Street évalue les principales entreprises du secteur de l’IA, y compris son concurrent OpenAI.

Ces projets interviennent alors qu’Anthropic est confrontée aux conclusions de ses propres recherches, selon lesquelles des modèles d’IA de plus en plus autonomes peuvent se comporter de manière inattendue et potentiellement dangereuse, notamment en sabotant du code, en facilitant la fraude et en manipulant des informations lors de tests contrôlés.

Ces rapports ont fait leur chemin dans l’opinion publique, suscitant des craintes quant à la capacité des entreprises à maîtriser ces systèmes de plus en plus puissants alors qu’elles se précipitent pour les déployer à des fins commerciales.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé la communauté mondiale de l’IA à ralentir le rythme de lancement de nouvelles fonctionnalités afin de répondre à ces préoccupations. Néanmoins, Anthropic a déployé la semaine dernière son nouveau modèle Opus 5.5 pour contrer l’élan pris par OpenAI depuis le lancement de GPT-6 Astra, en amont de sa propre introduction en bourse prévue.

Le laboratoire d’IA a dépensé 7,33 milliards de dollars en ressources informatiques et en infrastructure l’année dernière, soit un triplement par rapport à 2024, ce qui représente plus de la moitié de ses 12,65 milliards de dollars de dépenses d’exploitation totales.

L’introduction en bourse d’Anthropic devrait être reportée après les élections de mi-mandat américaines de novembre, avait précédemment rapporté Reuters, citant des sources. Cette introduction en bourse permettrait aux investisseurs publics de participer à une course à l’IA qui, jusqu’à présent, était financée par des sociétés de capital-risque, des fonds souverains et les géants de la tech.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

UNE VALORISATION DE 2 000 MILLIARDS DE DOLLARS PRÉVUE

L’objectif de valorisation prévu pour Anthropic est plus du double de sa propre estimation de mai, qui s’élevait à 965 milliards de dollars.

La perte nette de près de 42 milliards de dollars comprenait une charge comptable d’environ 34 milliards de dollars, reflétant une augmentation de la valeur estimée des financements susceptibles de se transformer à terme en actions Anthropic, plutôt que les dépenses engagées par l’entreprise pour mener ses activités.

Anthropic a indiqué que près d’un quart de son chiffre d’affaires provenait de deux clients l’année dernière et, dans le cadre de ses facteurs de risque, a averti que bon nombre de ses plus gros clients n’étaient pas liés par des contrats à long terme et pourraient réduire ou cesser leurs dépenses.

Selon le prospectus, Anthropic disposait, au 31 décembre, d’une trésorerie, d’équivalents de trésorerie et de placements à court terme totalisant 20,28 milliards de dollars.

L’entrée en bourse d’Anthropic ferait suite à la récente introduction en bourse spectaculaire de SpaceX ( SPCX.O ), , qui a valorisé la société d’Elon Musk à 1 770 milliards de dollars.

Les actions de cette société ont bondi de 19 % lors de leur entrée en bourse le 12 juin, atteignant 160 dollars, mais s’échangent actuellement autour de 147 dollars — soit un niveau supérieur au prix d’introduction de 135 dollars par action.

Cette performance pourrait inciter les investisseurs à la prudence alors qu’ils évaluent les valorisations toujours élevées des entreprises à forte croissance. Les titres liés à l’IA et aux puces électroniques ont récemment subi une correction, et l’introduction en bourse d’Anthropic permettra de vérifier si l’enthousiasme pour le secteur de l’IA peut résister à un examen plus minutieux, compte tenu de ses prévisions de croissance ambitieuses.

Cette introduction en bourse devrait néanmoins venir couronner l’une des meilleures années pour les introductions en bourse aux États-Unis depuis 2021, malgré la hausse des taux d’intérêt, les incertitudes économiques et les inquiétudes liées aux valorisations.

LA COURSE À L’IA À UN BILLION DE DOLLARS

Le principal concurrent d’Anthropic reste OpenAI, les deux entreprises se livrant une concurrence acharnée pour attirer les clients professionnels, les talents et gagner en influence à Washington. OpenAI a déposé en juin, à titre confidentiel, une demande en vue d’une introduction en bourse. Selon les médias, le créateur de ChatGPT devrait entrer en bourse début 2027.

Anthropic a été fondée par des chercheurs ayant quitté son concurrent à la suite de désaccords sur la gouvernance et la sécurité de l’IA. Elle a lancé son premier grand modèle linguistique en mars 2023 , entrant ainsi en concurrence directe avec OpenAI.

Elle est également en concurrence avec la xAI de SpaceX, Google ( GOOGL.O ) d’Alphabet et Meta META.O pour le développement d’infrastructures d’IA.

Les analystes s’attendent à ce que la première entreprise à entrer en bourse établisse des références en matière de valorisation pour le secteur de l’IA et attire les investisseurs qui attendent depuis des années un moyen de miser exclusivement sur cette technologie.

Amazon AMZN.O et Google ont été deux des premiers partenaires stratégiques clés d’Anthropic. Ces deux entreprises ont investi des milliards de dollars dans la start-up tout en fournissant l’infrastructure cloud nécessaire à l’entraînement et au déploiement des modèles Claude.

Anthropic et son directeur général, Amodei, se sont heurtés à la Maison Blanche au sujet de l’utilisation de ses outils, ce qui a conduit le Pentagone à inscrire temporairement Anthropic sur une liste noire, une mesure bloquée par un juge américain en août.