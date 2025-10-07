Le propriétaire du NYSE prend une participation de 2 milliards de dollars dans Polymarket, alors que les marchés des prédictions s'intensifient

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Ateev Bhandari

Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré mardi qu'il investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, marquant l'expansion du propriétaire de la Bourse de New York dans les marchés événementiels, alors que la classe d'actifs autrefois naissante gagne en popularité.

Les marchés de prédiction, où les utilisateurs parient sur des résultats dans les domaines du sport, du divertissement, de la politique et de l'économie, y compris sur la date de la fin de la fermeture du gouvernement américain et sur la chanson la moins écoutée du dernier album de Taylor Swift, ont connu une augmentation de l'intérêt institutionnel depuis l'élection présidentielle de l'année dernière.

L'investissement de l'ICE, qui valorise Polymarket à 8 milliards de dollars avant l'émission, constitue un vote de confiance pour le plus grand marché prédictif du monde, qui se prépare à revenir aux États-Unis plus de trois ans après avoir restreint le nombre d'utilisateurs américains.

Le mois dernier, la société a obtenu une autorisation de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour se relancer dans le pays, suite à l'acquisition de QCEX, une bourse de produits dérivés et une chambre de compensation agréées par la CFTC, pour un montant de 112 millions de dollars.

Sous la présidence de Donald Trump, les régulateurs ont assoupli la surveillance du marché, en mettant l'accent sur les secteurs naissants tels que les contrats événementiels et les crypto-monnaies, qui ont souvent fait l'objet d'entreprises de la part d'entités liées à M. Trump et à sa famille.

Polymarket a obtenu un investissement non divulgué de 1789 Capital en août, une société de capital-risque soutenue par Donald Trump Jr.

Au début de l'année, Reuters avait rapporté, en citant une source, que Polymarket était sur le point d'obtenir une évaluation de plus d'un milliard de dollars.

VRAI PRIX

Dans le cadre de ce nouvel accord, l'ICE utilisera les données événementielles de Polymarket pour fournir des indicateurs de sentiment sur des thèmes pertinents du marché.

"Le véritable enjeu pour ICE n'est pas seulement la compensation des contrats, mais aussi la monétisation des données, la vente de cotes en tant que facteurs de sentiment au même titre que les taux et le crédit, où chaque rumeur est payante", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur de l'information chez Running Point Capital Advisors.

Les actions d'ICE étaient en légère hausse dans les échanges de l'après-midi.

Les deux sociétés visent également à collaborer sur de futures initiatives de tokenisation, qui mélangent les marchés financiers traditionnels avec des actifs et des technologies de transactions basés sur la blockchain.