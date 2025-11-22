Le propriétaire du Daily Mail conclut un accord de 650 millions de dollars pour acheter le Telegraph

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour tout au long de l'article avec des détails et des informations de fond)

Le propriétaire du Daily Mail, DMGT, a déclaré samedi qu'il avait conclu un accord de 500 millions de livres (650 millions de dollars) pour acheter le journal rival The Telegraph, ce qui donnerait naissance à l'un des groupes de médias de droite les plus puissants de Grande-Bretagne. Cet accord intervient une semaine après que la société d'investissement privée américaine RedBird Capital Partners a retiré son offre d'achat du Telegraph, l'un des plus grands journaux britanniques. Une coentreprise RedBird-IMI avait acquis le Telegraph Media Group et le magazine The Spectator en 2023, mais le gouvernement de l'époque était intervenu pour interdire les investissements étrangers dans les journaux britanniques. RedBird a alors cherché à demander officiellement au gouvernement l'autorisation de procéder à l'acquisition dans le cadre d'une structure révisée, avec la participation d'IMI, soutenu par Abu Dhabi, en tant qu'investisseur minoritaire plafonné à 15 %.

Une source proche de RedBird a déclaré à Reuters que le processus d'autorisation réglementaire avait été plus lent que prévu, ce qui a suscité des doutes quant au calendrier et à la faisabilité de l'acquisition. L'opposition interne soutenue de la part de personnalités de haut rang au sein de la rédaction du Telegraph a incité ce dernier à se retirer. Le Financial Times, qui a été le premier à publier l'accord DMGT, a déclaré que le prix avait été fixé à environ 500 millions de livres pour rembourser l'argent dépensé par le consortium dirigé par RedBird. Les parties sont entrées dans une période d'exclusivité pour finaliser les termes de la transaction et préparer les soumissions réglementaires nécessaires, ce qui devrait se faire rapidement, a déclaré DMGT dans un communiqué. La transaction sera conforme au régime britannique d'influence des États étrangers, car il n'y aura pas d'investissement ou de capital d'un État étranger dans la structure de financement, ajoute le communiqué.

DMGT avait fait part de son intérêt pour une éventuelle offre de rachat du Telegraph Media Group en 2023. Sky News a rapporté en mai de cette année que DMGT était en pourparlers pour acheter une participation de 9,9 % dans les titres du Telegraph.

L'écurie de DMGT comprend également The Mail on Sunday, Metro, The i Paper et New Scientist. Le Daily Telegraph resterait indépendant des autres titres du groupe sur le plan éditorial.

Un porte-parole de RedBird IMI a déclaré: "DMGT et RedBird IMI ont travaillé rapidement pour parvenir à l'accord annoncé aujourd'hui, qui sera bientôt soumis au secrétaire d'État.”

The Telegraph n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

(1 $ = 0,7639 livre)