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Le propriétaire de supérettes Yesway lève 280 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 05:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le propriétaire de magasins de proximité Yesway YSWY.O a déclaré mardi avoir levé 280 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société basée à Fort Worth, au Texas, a vendu 14 millions d'actions dans le cadre de son offre à 20 dollars chacune, dans le bas de la fourchette de 20 à 23 dollars par action qu'elle s'était fixée. L'introduction en bourse valorise Yesway à 1,21 milliard de dollars.

L'offre intervient alors que le marché américain des introductions en bourse d'entreprises de consommation montre des signes de reprise. Les transactions ont fortement ralenti en 2025, après que les droits de douane sur les importations aux États-Unis ont mis l'activité du secteur sur la touche.

Une multitude d'entreprises ont également accéléré leurs projets d'introduction en bourse avant SpaceX d'Elon Musk, afin d'éviter un conflit direct avec ce qui devrait être l'une des introductions en bourse les plus suivies de ces dernières années.

Yesway travaillait à son introduction en bourse depuis 2021, mais a suspendu ses projets à la fin de 2022, l'incertitude économique pesant lourdement sur les nouvelles cotations

Fondée en 2015 par Brookwood Financial Partners, une société de capital-investissement basée à Boston et spécialisée dans l'immobilier, Yesway s'est imposée comme l'un des exploitants de supérettes à la croissance la plus rapide aux États-Unis.

Yesway exploite plus de 400 magasins de proximité dans neuf États du Midwest et du Sud-Ouest.

Morgan Stanley, J.P. Morgan et Goldman Sachs ont agi en tant que chefs de file actifs de l'offre. Les actions de Yesway commenceront à être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "YSWY" mercredi.

Fusions / Acquisitions
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