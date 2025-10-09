Le propriétaire de l'University of Phoenix évalué à plus de 1,3 milliard de dollars : les actions font un bond en avant à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Phoenix Education Partners PXED.N ont augmenté de 18,8 % lors de leur entrée à la Bourse de New York jeudi, valorisant le propriétaire de l'Université de Phoenix à 1,35 milliard de dollars.