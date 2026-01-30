 Aller au contenu principal
Le propriétaire de l'AC Milan refinance les prêts obtenus par l'intermédiaire d'entités conseillées par Elliott
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RedBird Capital Partners, le propriétaire de l'AC Milan, a déclaré vendredi qu'il avait refinancé les prêts du club italien, obtenus à l'origine auprès d'entités conseillées par l'unité de l'investisseur américain Elliott Investment Management.

Le refinancement conduirait à de nouvelles dettes d'environ 700 millions d'euros (831,18 millions de dollars), avait indiqué plus tôt un rapport de Bloomberg, citant des personnes familières avec le dossier.

(1 dollar = 0,8422 euro)

