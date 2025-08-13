Le propriétaire de CoinDesk Bullish indique que le prix de l'introduction en bourse dépassera de près de 62 % le prix de l'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1, ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble du texte)

Les actions de l'opérateur d'échange de crypto-monnaies Bullish BLSH.N ont été indiquées pour ouvrir près de 62 % au-dessus de leur introduction en bourse mercredi, signalant la confiance croissante des investisseurs dans le secteur et stimulant les perspectives de futures cotations américaines par d'autres sociétés d'actifs numériques.

Si l'action commence à se négocier dans la dernière fourchette indiquée de 55 à 60 dollars sur le NYSE, cela pourrait potentiellement valoriser la société soutenue par le milliardaire en capital-risque Peter Thiel à près de 8,77 milliards de dollars.

Bullish a levé 1,11 milliard de dollars lors de la plus grande cotation américaine d'une société d'actifs numériques cette année, marquant un autre signe de l'adoption par le grand public d'un secteur qui a récemment dépassé les 4 000 milliards de dollars en valeur de marché.

Le géant du stablecoin Circle CRCL.N avait levé 1,05 milliard de dollars lors de son introduction en bourse en juin, avant un démarrage en fanfare. À la dernière clôture, les actions de Circle se négociaient plus de cinq fois au-dessus de leur prix d'introduction en bourse.

Bullish, qui a acquis le site web CoinDesk sur les crypto-monnaies en 2023, a fixé le prix de son introduction en bourse à 37 dollars par action - au-dessus d'une fourchette déjà élevée - et a été évaluée à 5,41 milliards de dollars.

Une série de victoires réglementaires sous l'égide d'une Maison Blanche favorable aux crypto-monnaies, l'adoption par les trésoreries d'entreprise et l'afflux d'ETF ont incité les investisseurs à adopter la classe d'actifs numériques autrefois méprisée, ce qui a permis au bitcoin BTC= , le symbole de la crypto-monnaie, d'atteindre des sommets record sur le site .

Plusieurs sociétés de crypto-monnaies, dont la bourse Gemini et le gestionnaire d'actifs Grayscale, cherchent maintenant à s'introduire en bourse au cours d'une fenêtre d'introduction en bourse ravivée par des bénéfices technologiques robustes, ainsi que par les attentes d'un assouplissement des tarifs douaniers et des taux d'intérêt.

J.P. Morgan et Jefferies ont été les principaux preneurs fermes de l'introduction en bourse de Bullish.