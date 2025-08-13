 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 807,85
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le propriétaire de CoinDesk Bullish indique que le prix de l'introduction en bourse dépassera de près de 62 % le prix de l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions Bullish BLSH.N ont été indiquées pour ouvrir près de 62 % au-dessus du prix de l'offre publique initiale lors de leurs débuts à la NYSE mercredi, valorisant potentiellement l'opérateur d'échange de cryptomonnaie soutenu par le milliardaire Peter Thiel à 8,77 milliards de dollars.

Devises
Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank