Le propriétaire de CoinDesk Bullish indique que le prix de l'introduction en bourse dépassera de près de 62 % le prix de l'introduction en bourse

Les actions Bullish BLSH.N ont été indiquées pour ouvrir près de 62 % au-dessus du prix de l'offre publique initiale lors de leurs débuts à la NYSE mercredi, valorisant potentiellement l'opérateur d'échange de cryptomonnaie soutenu par le milliardaire Peter Thiel à 8,77 milliards de dollars.