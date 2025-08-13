 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le propriétaire de CoinDesk Bullish fixe le prix de l'introduction en bourse au-dessus de la fourchette à 37 $/action
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 09:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bullish, un opérateur d'échange de crypto-monnaies qui compte le milliardaire Peter Thiel parmi ses bailleurs de fonds, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au-dessus de la fourchette indiquée, à 37 dollars par action, a déclaré la société dans un communiqué mardi.

