Le propriétaire de CoinDesk Bullish fixe le prix de l'introduction en bourse au-dessus de la fourchette à 37 $/action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bullish, un opérateur d'échange de crypto-monnaies qui compte le milliardaire Peter Thiel parmi ses bailleurs de fonds, a fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis au-dessus de la fourchette indiquée, à 37 dollars par action, a déclaré la société dans un communiqué mardi.