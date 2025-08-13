Le propriétaire de CoinDesk Bullish a fixé le prix de l'introduction en bourse au-dessus de la fourchette pour lever plus de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 5 à 8, et des détails de la publication aux paragraphes 9 et 11) par Echo Wang et Anirban Sen

Bullish, un opérateur d'échange de crypto-monnaies qui compte le milliardaire Peter Thiel parmi ses investisseurs, a déclaré que le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis était supérieur à la fourchette indiquée, à savoir 37 dollars par action.

L'offre a permis à Bullish de récolter 1,11 milliard de dollars sur la base de 30 millions d'actions vendues et de valoriser la société à 5,41 milliards de dollars.

Bullish visait auparavant à fixer le prix de son offre entre 32 et 33 dollars par action.

Cette vente d'actions intervient alors que les introductions en bourse sont en train de rebondir après une période de sécheresse de plus de deux ans sur les marchés des capitaux américains.

Circle Internet CRCL.N , émetteur de stablecoins, a augmenté la taille de son introduction en bourse au début du mois de juin en raison de la forte demande des investisseurs et ses actions ont augmenté de plus de 400 % depuis lors. Les actions du fabricant de logiciels de conception Figma FIG.N ont bondi de 250 % lors de son introduction en bourse il y a un peu plus de deux semaines.

Avec sa cotation, Bullish rejoint une liste florissante d'acteurs de la cryptographie qui ont fait appel aux marchés publics cette année, soutenus principalement par des réglementations favorables aux crypto-monnaies sous l'administration Trump.

En juillet, le président américain Donald Trump a signé une loi visant à créer un régime réglementaire pour les crypto-monnaies indexées sur le dollar, connues sous le nom de "stablecoins", marquant ainsi une grande victoire pour les partisans des crypto-monnaies qui ont longtemps fait pression pour un tel cadre réglementaire afin d'obtenir une plus grande légitimité pour une industrie qui a commencé en 2009 comme un Far West numérique célèbre pour son innovation et son chaos spéculatif.

Bullish, qui est dirigé par Tom Farley, ancien président de la Bourse de New York, exploite une bourse qui propose des opérations au comptant sur crypto-monnaies, des contrats à terme et des produits dérivés, et possède également le média CoinDesk.

Elle devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BLSH" mercredi.

Des investisseurs institutionnels, dont BlackRock et Ark Investment Management de Cathie Wood, se sont engagés à acheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Bullish.

JPMorgan, Jefferies et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse.