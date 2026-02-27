 Aller au contenu principal
Le propriétaire de British Airways, IAG, dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la demande haut de gamme
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec graphique, détails de l'action, citation du CFO)

*

IAG stimulée par la baisse des coûts du carburant et la demande de vols transatlantiques haut de gamme

*

Projet de restitution de 1,5 milliard d'euros aux actionnaires sur 12 mois

*

Bénéfice d'exploitation annuel en hausse de 13 %

par Joanna Plucinska et Raechel Thankam Job

Le propriétaire de British Airways, IAG ICAG.L , a annoncé vendredi un bénéfice annuel supérieur aux prévisions, grâce à la baisse des coûts du carburant et à la vigueur de la demande sur les principales liaisons transatlantiques et dans les cabines haut de gamme.

Les compagnies aériennes européennes ont été soutenues par la demande de cabines haut de gamme dans l'Atlantique Nord, une tendance sectorielle dans laquelle les voyageurs aisés continuent de dépenser même si la demande américaine pour les tarifs économiques s'est affaiblie.

IAG a été un leader européen ces dernières années grâce au renforcement des liaisons transatlantiques en Amérique du Nord et du Sud. Cependant, les voyageurs sensibles aux prix ont reculé dans un contexte d'incertitude liée aux tarifs et d'évolution des signaux de la demande américaine.

En novembre, le groupe a mis en garde contre la faiblesse du segment économique du marché transatlantique, ce qui a fait chuter le cours de son action.

"Depuis le troisième trimestre, nous avons assisté à un rebond", a déclaré le directeur général Luis Gallego lors d'une conférence de presse, ajoutant que la demande pour les vols haut de gamme et les vols d'affaires se comportait particulièrement bien chez British Airways et que les réservations pour le premier trimestre de 2026 étaient solides.

Les actions se sont depuis lors redressées, mais IAG a perdu la première place pour la croissance du prix des actions au profit d'Air France-KLM AIRF.PA , dont les actions ont bondi de 50 % au cours de l'année écoulée. Les actions d'IAG ont augmenté de 36 % au cours de la même période.

D'autres transporteurs européens bénéficient également de la forte demande dans le segment supérieur du marché, Lufthansa LHAG.DE lançant de nouveaux sièges haut de gamme et Air France-KLM AIRF.PA améliorant ses produits haut de gamme grâce à des cabines, des salons et des services à bord plus performants.

IAG a déclaré un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels de 5,02 milliards d'euros (5,93 milliards de dollars), légèrement supérieur aux 4,97 milliards d'euros prévus par les analystes interrogés par LSEG et en hausse de 13 % par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré jeudi qu'elle restituerait 1,5 milliard d'euros aux actionnaires au cours des 12 prochains mois, en commençant par un rachat d'actions de 500 millions d'euros qui devrait être achevé d'ici la fin du mois de mai.

Elle a ajouté qu'elle s'attendait à une croissance des capacités d'environ 3 %, sans retard de livraison prévu de la part des constructeurs d'avions Airbus AIR.PA et Boeing

BA.N .

Le directeur financier Nicholas Cadbury a déclaré aux journalistes qu'il y avait encore peu de visibilité pour les deuxième et troisième trimestres, ce qui explique pourquoi le groupe n'a pas fourni de perspectives plus détaillées, et qu'il y avait une certaine faiblesse dans la région de l'Afrique et du Moyen-Orient.

(1 dollar = 0,8462 euro)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
12,8700 EUR Euronext Paris -2,05%
AIRBUS
185,9000 EUR Euronext Paris -0,45%
BOEING CO
229,410 USD NYSE -0,42%
DT LUFTHANSA
9,270 EUR XETRA -1,65%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
