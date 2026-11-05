Le propriétaire de Bogart finalise le rachat de Marionnaud

David Konckier, principal actionnaire du groupe Bogart, annonce que sa société BEHN a finalisé l'acquisition du groupe Marionnaud, acteur de la distribution sélective de parfums en Europe. Ce projet avait été annoncé dans un communiqué de presse le 6 juillet dernier.

Le groupe Marionnaud est un acteur majeur du marché européen de la parfumerie sélective, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 650 millions d'euros, employant près de 4 200 personnes et exploitant 687 magasins dans 8 pays.

L'objectif de David Konckier est de développer le chiffre d'affaires du groupe Marionnaud, qui conservera par ailleurs son identité et sa marque.

Un élément clé de cette stratégie consistera à développer des synergies entre les différentes entités gérées par David Konckier, en particulier l'activité retail du groupe Bogart (fabricant et la commerçant de parfums et de produits cosmétiques de luxe).

Avec cette opération, le groupe Bogart anticipe une croissance significative de son activité notamment grâce au déploiement de ses marques dans un réseau élargi.