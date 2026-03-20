Le propriétaire d'une raffinerie israélienne touchée par une frappe iranienne affirme que des infrastructures essentielles ont été endommagées

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Israel's Oil Refineries

ORL.TA , une société de raffinage et de pétrochimie, a déclaré vendredi qu'une frappe iranienne sur son complexe à Haïfa la veille avait endommagé des infrastructures essentielles, qui devraient reprendre leurs activités dans les jours à venir.

L'infrastructure endommagée appartient à un tiers, a indiqué la société dans un communiqué publié à la bourse de Tel-Aviv, sans nommer le propriétaire.