Le promoteur immobilier NVR affiche une baisse de son bénéfice trimestriel et de son chiffre d'affaires dans un contexte de difficultés d'accès au logement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NVR NVR.N a annoncé une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le constructeur immobilier américain ayant dû faire face à une hausse des coûts fonciers et à une pression continue sur les prix dans un marché immobilier difficile, ce qui a entraîné une chute de plus de 6% de son cours en début de séance.

* Les constructeurs immobiliers américains doivent faire face à une hausse des coûts due à une inflation persistante ainsi qu’à un affaiblissement de la confiance des consommateurs.

* Le taux de référence des prêts immobiliers à 30 ans a oscillé autour de 6,6% ces derniers mois, bien au-dessus de la moyenne de 4,3% enregistrée au cours de la décennie précédente, et il est peu probable qu’il baisse de manière significative dans un avenir proche.

* Pour stimuler la demande, les constructeurs ont eu recours à des mesures incitatives à la vente, telles que la réduction du taux hypothécaire, ce qui, en retour, pèse sur leurs marges.

* NVR a indiqué que sa marge brute avait été affectée par la hausse des coûts des terrains, les pressions sur les prix dues aux difficultés persistantes d’accessibilité financière et à la faiblesse de la confiance des consommateurs, ainsi que par des dépréciations d’acomptes sur contrats fonciers totalisant environ 21,7 millions de dollars.

* La marge brute de la société basée en Virginie pour le trimestre clos le 30 juin a reculé à 19,2%, contre 21,5% l’année précédente.

* Le résultat net a reculé de 29% par rapport à l’année précédente, à 236,5 millions de dollars, et le résultat net par action a baissé de 23%, à 83,96 dollars.

* Le chiffre d’affaires consolidé du trimestre a reculé de plus de 10% pour s’établir à 2,33 milliards de dollars, tandis que celui de la construction résidentielle a baissé de 11% à 2,28 milliards de dollars.