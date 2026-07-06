Le promoteur immobilier émirati Arada va lancer une société de gestion de fonds visant 5 milliards de dollars

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Le promoteur immobilier des Émirats arabes unis Arada, soutenu par des membres de la royauté du Golfe, prévoit de lancer une plateforme de gestion de fonds destinée à développer et à gérer des opportunités immobilières à travers le Moyen-Orient, a-t-il annoncé lundi.

Arada Capital vise à atteindre 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les quatre ans suivant sa création, a précisé le promoteur dans un communiqué.

Voici quelques détails concernant cette annonce:

* Les fonds d’Arada Capital permettront aux investisseurs institutionnels et qualifiés de tirer parti d’opportunités d’investissement dans diverses classes d’actifs.

* Ces opportunités se concentreront dans un premier temps sur l’écosystème existant d’Arada et ses partenariats stratégiques, avec des projets d’expansion aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et sur d’autres marchés régionaux.

* Arada Capital s’étendra également progressivement aux infrastructures et à des stratégies plus larges sur le marché privé.

* La plateforme sera basée à l’Abu Dhabi Global Market, où elle attend les autorisations définitives pour exercer en tant que gestionnaire de fonds.

* Moustafa Fahour a été nommé directeur général et administrateur délégué. Il a précédemment occupé des postes de direction au sein de sociétés telles que Plenary, UBS et Citigroup.

* Arada a été fondée en 2017 par le cheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, membre de la famille régnante de Sharjah, et le prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud, fils du milliardaire saoudien, le prince Alwaleed Bin Talal.

* Arada est présente aux Émirats arabes unis, en Australie et en Grande-Bretagne.

* Le promoteur immobilier gère également un portefeuille de marques comprenant notamment des salles de sport de grande envergure et des actifs commerciaux.