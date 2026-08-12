Le projet n'est plus en suspens : “Coyote Vs. Acme” ramène les Looney Tunes sur grand écran

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* Ketchup Entertainment a repris le film en 2025 après que Warner Bros. Discovery l'ait mis en suspens en 2023

* L'histoire suit Wile E. Coyote qui poursuit Acme en justice après que ses produits l'ont laissé tomber à plusieurs reprises

* Le film met en vedette Will Forte, Lana Condor et John Cena

* Le film s'inspire de la nouvelle “Coyote v. Acme” publiée par Ian Frazier dans le New Yorker en 1990

par Danielle Broadway

Le réalisateur Dave Green a déclaré à Reuters que c'était un “miracle fou” que la comédie Looney Tunes en live-action et animation “Coyote Vs. Acme” ait enfin obtenu une date de sortie en 2026 après avoir été mise en suspens en 2023.

“Nous avons constaté un incroyable élan de soutien de la part d’amis, d’autres cinéastes et de personnes que nous n’avions jamais rencontrées, des fans de cette marque, des gens qui n’avaient même jamais vu les Looney Tunes”, a déclaré Green.

Pour le réalisateur de “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows”, la survie du film après avoir été abandonné par Warner Bros. Discovery et avoir passé des années dans les limbes de la distribution reflétait le message central du film: la détermination. Le film a finalement été repris par Ketchup Entertainment en 2025.

Le film suit Wile E. Coyote alors qu’il poursuit en justice la société Acme après que ses produits l’ont laissé tomber à plusieurs reprises dans sa poursuite du Road Runner.

Représenté par Kevin Avery, un avocat en difficulté incarné par Will Forte, Wile E. cherche à obtenir justice contre l’entreprise. Le film s’inspire de l’article “Coyote v. Acme” publié par Ian Frazier en 1990 dans *The New Yorker*.

“Cela revient vraiment à l’esprit de résilience de Wiley, le personnage, car c’est exactement ce que notre public a fait pour nous”, a déclaré Green. “Ils se sont battus et n’ont jamais cessé de se battre.”

Le casting comprend également Lana Condor dans le rôle de Paige Avery, la nièce de Kevin, et John Cena dans celui de Buddy Crane, l’avocat d’Acme.

Eric Bauza, doubleur de longue date des Looney Tunes, prête sa voix à plusieurs personnages emblématiques, notamment Daffy Duck, Bugs Bunny, Tweety Bird et Foghorn Leghorn.

“Il y a tellement de personnages classiques que nous mettons en scène dans ce film que, dès qu’un passage est terminé, on passe à la scène suivante et on se dit: “Attends, c’est qui, là, à l’arrière-plan?””, a déclaré Bauza.

Pour Forte et Cena, les Looney Tunes ont marqué leur enfance.

“Je suis né en 1970, et je ne me souviens pas d’une vie sans les Looney Tunes. Ils ont toujours fait partie de ma vie”, a déclaré Forte.

Cena a déclaré que même s’il avait grandi avec ces dessins animés, il n’était pas nécessaire d’avoir vécu cette expérience d’enfance pour apprécier le film.

“Je suis du même avis que Will Forte . J’ai grandi… avec les Looney Tunes. Ils passaient le matin avant que j’aille à l’école. Ils passaient exactement à l’heure où je sortais de l’école l’après-midi. Les programmateurs des chaînes savaient très bien ce qu’ils faisaient”, a déclaré l’acteur de “Peacemaker”.

Il a toutefois souligné que “Coyote Vs. Acme” ne s’adresse pas uniquement aux fans de longue date.

Condor est d’accord, admettant qu’elle n’était pas une grande fan des Looney Tunes avant de rejoindre le film. “Je suis vraiment nulle”, a déclaré Condor, l’actrice de “À tous les garçons que j’ai aimés”. “Mes parents m’ont fait découvrir les Looney Tunes, tout comme mes grands-parents. Mais je dois dire que ce n’était pas une référence incontournable chez moi, ce qui me désole énormément.”

“Coyote Vs. Acme” sortira en salles le 28 août.