Le projet Gorgon, exploité par Chevron, obtient un accord d'investissement de 2 milliards de dollars

L'unité australienne du géant pétrolier américain Chevron Corp CVX.N a déclaré vendredi que les partenaires de la coentreprise Gorgon ont pris une décision d'investissement finale sur le développement de la phase 3 du projet Gorgon au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale, pour un montant de 3 milliards de dollars australiens (1,98 milliard de dollars).

L'investissement permettra de relier les champs de gaz naturel offshore Geryon et Eurytion à l'infrastructure existante de Gorgon sur l'île de Barrow.

Le projet Gorgon, exploité par Chevron, est une coentreprise entre les unités australiennes de Chevron, Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L , qui en détiennent collectivement environ 97,3 %. Les sociétés japonaises Osaka Gas 9532.T et JERA, ainsi que la société américaine MidOcean, détiennent la participation restante.

Le développement maintiendrait la production à Gorgon, permettant l'approvisionnement à long terme en gaz domestique pour les ménages et l'industrie de l'Australie occidentale, et en gaz naturel liquéfié pour les clients internationaux en Asie, a déclaré Balaji Krishnamurthy, président de Chevron Australia.

Gorgon a la capacité de produire 300 térajoules de gaz par jour pour le marché de l'Australie occidentale et 15,6 millions de tonnes de GNL par an, a déclaré Chevron Australia.

(1 $ = 1,5135 dollar australien)