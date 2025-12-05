 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 231,55
-1,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le projet Gorgon, exploité par Chevron, obtient un accord d'investissement de 2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 01:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité australienne du géant pétrolier américain Chevron Corp CVX.N a déclaré vendredi que les partenaires de la coentreprise Gorgon ont pris une décision d'investissement finale sur le développement de la phase 3 du projet Gorgon au large de la côte nord-ouest de l'Australie occidentale, pour un montant de 3 milliards de dollars australiens (1,98 milliard de dollars).

L'investissement permettra de relier les champs de gaz naturel offshore Geryon et Eurytion à l'infrastructure existante de Gorgon sur l'île de Barrow.

Le projet Gorgon, exploité par Chevron, est une coentreprise entre les unités australiennes de Chevron, Exxon Mobil XOM.N et Shell SHEL.L , qui en détiennent collectivement environ 97,3 %. Les sociétés japonaises Osaka Gas 9532.T et JERA, ainsi que la société américaine MidOcean, détiennent la participation restante.

Le développement maintiendrait la production à Gorgon, permettant l'approvisionnement à long terme en gaz domestique pour les ménages et l'industrie de l'Australie occidentale, et en gaz naturel liquéfié pour les clients internationaux en Asie, a déclaré Balaji Krishnamurthy, président de Chevron Australia.

Gorgon a la capacité de produire 300 térajoules de gaz par jour pour le marché de l'Australie occidentale et 15,6 millions de tonnes de GNL par an, a déclaré Chevron Australia.

(1 $ = 1,5135 dollar australien)

Valeurs associées

CHEVRON
152,210 USD NYSE +0,36%
EXXON MOBIL
117,130 USD NYSE -0,59%
Gaz naturel
5,00 USD NYMEX 0,00%
OSAKA GAS
29,800 EUR Tradegate +2,76%
OSAKA GAS
32,7000 USD OTCBB 0,00%
Pétrole Brent
63,24 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
59,60 USD Ice Europ -0,17%
SHELL
2 800,250 GBX LSE +0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank