Le projet européen visant à rivaliser avec Starlink doit répondre aux attentes des acheteurs, selon le directeur général d'Eutelsat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gianluca Lo Nostro et Maria Rugamer

Eutelsat ETL.PA a déclaré vendredi que le projet de réseau satellitaire européen IRIS2 devait répondre aux attentes des clients en termes de prix et de performance pour attirer les acheteurs, suite aux remarques des principales sociétés de télécommunications sur l'attrait commercial du projet.

Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, a déclaré aux journalistes que les commentaires d'Orange ORAN.PA et de Deutsche Telekom DTEGn.DE reflétaient ce qu'il entendait sur le marché.

"À mon avis, les clients attendent des services et des prix compétitifs", a-t-il déclaré. Les dirigeants d'Orange et de Telekom, sous-traitants du consortium qui construit IRIS2 , ont déclaré lors d'un événement industriel en janvier que le programme de l'Union européenne devrait offrir des performances proches de Starlink d'Elon Musk et de LEO d'Amazon. Les deux opérateurs ont déclaré à Reuters qu'ils soutenaient pleinement la constellation IRIS2, qui devrait commencer à fonctionner vers 2029.

Orange a déclaré qu'un système européen devait être compétitif par rapport à Starlink et au réseau en orbite basse d'Amazon, et que l'Europe devait éviter la fragmentation en alignant ses efforts sur une solution unique.

Telekom a déclaré que les clients choisiraient en fin de compte en fonction de la performance, de la sécurité et du coût, et qu'IRIS2 était développé pour répondre à ces attentes.

Fallacher a déclaré que le projet IRIS2, dont le budget s'élève à environ 10,6 milliards d'euros (12,6 milliards de dollars), était conçu pour fournir des services compétitifs. Il a qualifié le coût d'important mais approprié pour un système de cette envergure.

Eutelsat prévoit de lancer ses satellites OneWeb de nouvelle génération en même temps qu'IRIS2 après 2030, a ajouté Fallacher.

Les satellites de deuxième génération de OneWeb sont censés être beaucoup plus avancés que le réseau actuel, et doivent être remplacés par des versions légèrement actualisées.

Malgré une avance dans la desserte des régions polaires, la flotte de 600 satellites de première génération actuellement en service est basée sur une technologie conçue il y a dix ans.

Les concurrents américains Starlink - dont le réseau compte déjà 9 000 satellites - et Amazon vont de l'avant et prévoient de déployer des milliers de satellites plus récents.

(1 dollar = 0,8430 euro)