Le projet éolien géant de Virginie reprend après une suspension fédérale levée
Le projet, composé de 176 turbines, vise à fournir de l'électricité à plus de 600 000 foyers. Il est considéré comme essentiel pour répondre à la demande énergétique croissante de la Virginie du Nord, pôle mondial de centres de données fortement consommateurs d'électricité. Dominion a indiqué vouloir relancer rapidement les travaux tout en poursuivant le dialogue avec les autorités fédérales afin de sécuriser une solution juridique durable.
La suspension initiale du Département de l'Intérieur concernait cinq projets éoliens offshore sur la côte Est. Dominion avait alerté sur les risques que faisait peser l'interruption sur la stabilité du réseau, soulignant l'importance du CVOW pour soutenir les infrastructures critiques, civiles et militaires, dans la région. La relance du chantier intervient dans un contexte où les besoins énergétiques sont dopés par le développement de l'intelligence artificielle et les pressions sur le réseau électrique local.
