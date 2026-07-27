Le projet de règlement de l'administration Trump sur les marchés prédictifs se heurte à une opposition publique

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Les législateurs, les tribus amérindiennes, les associations de défense des consommateurs et d’autres acteurs expriment une vive opposition aux projets de l’administration Trump visant à réglementer les paris sportifs et autres formes de paris au sein du secteur en plein essor des marchés de prédiction, selon une analyse des commentaires publics rendus publics lundi. Ces commentaires, qui reflètent un large éventail d’opinions, font suite à la proposition formulée le mois dernier par la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC), qui viserait à fixer des limites éthiques à certains marchés de prédiction – ceux-ci permettant aux utilisateurs de parier par “oui” ou par “non” sur des événements tels que les sports, les élections, les résultats économiques et les indices de Wall Street, entre autres.

La CFTC propose de limiter certains types de paris sur un ensemble d’activités identifiées dans la loi, notamment la criminalité, le terrorisme, les assassinats, la guerre ou les “jeux d’argent”, estimant que certaines d’entre elles pourraient ne pas relever de l’“intérêt public”, tout en autorisant de manière générale la poursuite des paris sportifs sur des plateformes telles que Kalshi et Polymarket.

Les représentants de Kalshi et de Polymarket n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires.

Le président Donald Trump et son administration ont globalement soutenu le secteur des marchés de prédiction, menant des batailles judiciaires à travers le pays pour faire valoir que la loi fédérale autorise les marchés enregistrés à proposer des transactions sur des produits dérivés appelés “contrats événementiels” et qu’aucune autorité d’État ne peut s’y opposer.

Selon la proposition du mois dernier, les marchés de prédiction basés sur les scores, les résultats (victoires/défaites) et la progression dans les tournois seraient probablement acceptables, tandis que ceux basés sur les blessures des joueurs, les bagarres, les sports pour enfants et l’arbitrage ne le seraient probablement pas.

Cependant, Christopher Dodd, l’ancien sénateur démocrate américain qui a coparrainé la loi historique de 2010 conférant à la CFTC le pouvoir de réguler les contrats dérivés dits “swaps”, a déclaré que les législateurs de l’époque n’avaient jamais eu l’intention de faire de cette agence l’autorité nationale de régulation des jeux d’argent.

“Lorsque le Congrès a adopté la loi Dodd-Frank, nous étions parfaitement conscients des lois fédérales existantes régissant les jeux d’argent”, a-t-il écrit. “Nous n’avions aucune intention de modifier ces lois.”

De même, l’ancien président de la CFTC, Timothy Massad, a déclaré dans une lettre que la CFTC “s’était égarée”.

“Bien que je n’aie formulé aucun commentaire sur une proposition de règlement depuis que j’ai quitté l’agence, j’estime qu’il est important de le faire ici, car l’agence a perdu de vue sa mission et les limites de sa propre autorité”, a déclaré Massad.

Les tribus amérindiennes, les casinos traditionnels et les autorités locales de 20 États font valoir que les paris sportifs sur les marchés de prédiction constituent des jeux d’argent illégaux qui devraient être placés sous le contrôle des autorités locales. Les marchés de prédiction sportive sont interdits dans des États tels que le Nevada et le Michigan.

La CFTC n’est soumise à aucun délai pour publier une proposition finale, mais prend en compte les commentaires reçus.