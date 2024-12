AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le CFIUS (Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis) doit étudier l'offre de rachat de US Steel par Nippon Steel le 22 décembre. Le comité doit décider d'approuver, de bloquer ou de prolonger le délai d'examen de cette opération. Hier, la Maison Blanche a déclaré vouloir attendre les résultats de cet examen pour se prononcer sur le blocage ou non cette opération du sidérurgiste japonais. Selon une information rapportée par Reuters en septembre, Joe Biden faisait savoir qu'il voulait bloquer cette acquisition.

Le projet de rachat de US Steel par Nippon Steel examiné par le CFIUS

