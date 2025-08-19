 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le projet de rachat de Deliveroo par DoorDash sera examiné dans le cadre de la procédure simplifiée de l'UE en matière de concentrations
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 09:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet de rachat de Deliveroo ROO.L par la société américaine de livraison de repas DoorDash DASH.O , pour un montant de 3,9 milliards de dollars, sera examiné dans le cadre de la procédure simplifiée de l'Union européenne en matière de concentrations, ont indiqué mardi des documents de la Commission européenne.

Les deux sociétés de livraison de repas ont conclu un accord valorisant Deliveroo à environ 2,9 milliards de livres (3,92 milliards de dollars) en mai.

Le fait que le régulateur européen examine la fusion dans le cadre de sa procédure simplifiée signifie généralement qu'il ne voit pas de problèmes de concurrence et que l'autorisation est probable.

Les actions de Deliveroo se sont considérablement affaiblies depuis leurs débuts en 2021, la demande de livraison de repas en ligne ayant stagné après la pandémie de COVID.

(1 $ = 0,7407 livre)

