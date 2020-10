Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le projet de GNL de Total au Mozambique a progressé - PDG Reuters • 01/10/2020 à 12:55









PARIS, 1er octobre (Reuters) - Patrick Pouyanné, PDG de Total TOTF.PA , a annoncé jeudi lors d'une conférence de presse que le projet de GNL au Mozambique avait progressé malgré les troubles dans le pays. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.63%