Le projet de datacenter d'Oracle dans le Michigan aurait du plomb dans l'aile
information fournie par AOF 17/12/2025 à 14:37

(AOF) - Selon le Financial Times, le projet de centre de données d’Oracle dans le Michigan, d’un montant de 10 milliards de dollars, serait dans l’incertitude après l’enlisement des discussions avec Blue Owl.

ORACLE
188,560 USD NYSE 0,00%
