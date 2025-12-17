Le projet de datacenter d'Oracle dans le Michigan aurait du plomb dans l'aile

(AOF) - Selon le Financial Times, le projet de centre de données d’Oracle dans le Michigan, d’un montant de 10 milliards de dollars, serait dans l’incertitude après l’enlisement des discussions avec Blue Owl.
AOF - EN SAVOIR PLUS
(AOF) - Selon le Financial Times, le projet de centre de données d’Oracle dans le Michigan, d’un montant de 10 milliards de dollars, serait dans l’incertitude après l’enlisement des discussions avec Blue Owl.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|188,560 USD
|NYSE
|0,00%
"Emmurer" la préfecture pour dire "stop à l'agricide": des agriculteurs de la Coordination rurale (CR) ont acheminé mercredi des tonnes de paille pourrie au centre-ville de Limoges, mécontents des dernières annonces du gouvernement sur l'épizootie de dermatose ... Lire la suite
Sur plus de 770 millions d'articles importés dans des petits colis en 2024, 97% venaient de Chine et la moitié étaient d'une valeur inférieure à 3,4 euros. S'ils étaient pris en compte dans la balance commerciale de la France, les petits colis importés, dont le ... Lire la suite
"Le bâtiment ne va plus, la Capeb dans la rue": une vingtaine d'artisans ont manifesté mercredi à Lille, dans le cadre d'une mobilisation nationale à l'appel de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). Munis de pancartes et ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,28% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer