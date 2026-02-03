 Aller au contenu principal
Menace russe : les capacités sous-marines dans la flotte russe du Nord sont intactes, estime la marine britannique
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/02/2026 à 14:53

Selon le First Sea Lord britannique, les Russes voient désormais les sous-marins comme "leurs principaux bâtiments".

Un sous-marin russe à Severodvinsk, en Russie, le 24 juillet 2025. ( POOL / ALEXANDER KAZAKOV )

Malgré la guerre en Ukraine, la Russie a réussi à maintenir intactes ses capacités sous-marines dans l'Atlantique Nord, ce qui nécessite la mobilisation de gros moyens par les alliés de l'Otan, a affirmé mardi 3 février le général Gwyn Jenkins, chef d'état-major de la marine britannique.

"L'élément qui retient le plus mon attention dans l'Atlantique, en particulier, est l'investissement russe dans sa flotte du Nord et notamment dans ses capacités sous-marines qui n'a pas diminué", a déclaré le First Sea Lord, aux côtés de ses homologues français, américain, italien et néerlandais. Tous ces gradés, réunis pour la Conférence navale de Paris organisée par l'Institut français des relations internationales (Ifri), ont insisté sur la vivacité de la menace sous-marine russe et le besoin de coordination intense pour y faire face.

En dépit du coût élevé de la guerre en Ukraine, la Russie "a continué d'allouer des ressources dans les moyens sous-marins de la flotte du Nord. Ils continuent de produire leur dernière classe de sous-marins et leurs moyens sous-marins sont maintenant de retour en mer", a déclaré le First Sea Lord.

"Les Russes n'ont pas réduit les investissements dans les sous-marins, je pense qu' ils les perçoivent désormais comme leurs principaux bâtiments" , a commenté le chef des opérations navales de l'US Navy, l'amiral Daryl Caudle.

"Pré carré" de l'Otan

Le problème pour les alliés de l'Otan est que les Russes "n'ont pas besoin de mobiliser beaucoup de moyens pour nous fixer parce que nous ne prenons, à juste titre, aucun risque quand il s'agit de permettre à un acteur agressif (comme un sous-marin russe, ndlr) d'agir dans notre pré carré, et cela nous oblige à mobiliser beaucoup de ressources pour y faire face", a souligné le général Jenkins.

Les alliés mobilisent des moyens navals, de surface ou sous-marin, ou des moyens aériens comme des avions de patrouille maritime, pour pister les sous-marins. Les alliés travaillent "en lien très étroit" face à ce problème , a déclaré le chef d'état-major de la marine française, Nicolas Vaujour. "Nous approchons cela comme un travail d'équipe, utilisant les sous-marins, les bâtiments de surface qui sont très efficaces, et bien sûr nos avions de patrouille maritime", a précisé l'amiral Caudle.

L'Atlantique Nord est la zone dans laquelle peuvent venir opérer les sous-marins russes quittant leurs bases de la flotte du Nord ou de la flotte de la Baltique, après avoir traversé le passage stratégique entre les côtes du Groenland et celles du Royaume-Uni, le GIUK (Groenland, Islande, Royaume-Uni), particulièrement surveillé par les alliés.

L'administration américaine a récemment mis beaucoup de pression sur le Danemark et l'Europe en affirmant vouloir acquérir le Groenland pour assurer la protection des Etats-Unis, accusant Copenhague et les Européens de ne pas faire assez face aux menaces russes et chinoises dans l'Arctique et implicitement dans l'Atlantique Nord.

L'offre BoursoBank