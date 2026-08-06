Le projet de centre de données de Google en Inde, d'un montant de 15 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), se heurte à des préoccupations liées à l'eau et à la faune sauvage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le centre de données de Google est le plus gros investissement jamais réalisé en Inde

* Les manifestants craignent qu'il ne nuise à l'approvisionnement en eau et n'ait un impact sur la faune

* L'État d'Andhra Pradesh rejette ces allégations et compte se défendre devant les tribunaux

* Google affirme que l'ensemble du projet est conforme à la réglementation indienne

par Munsif Vengattil et Aditya Kalra

Les travaux de construction du pôle de centres de données que Google prévoit d’implanter en Inde battent leur plein: la colline surplombant le site a été dénudée jusqu’à la terre rouge et aménagée en terrasses, mais l’opposition croissante des écologistes crée des obstacles au projet de 15 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) du géant américain de la technologie.

L’État méridional de l’Andhra Pradesh, dirigé par un allié du Premier ministre Narendra Modi qui a salué ce projet comme historique et transformateur, a réfuté les allégations selon lesquelles le projet aurait été accéléré sans évaluation des risques pour l’approvisionnement en eau et la faune. Mais cette opposition croissante pourrait constituer un premier test pour le plus gros investissement jamais réalisé par Google en Inde GOOGL.O , qui fait l’objet de plusieurs recours judiciaires concernant son impact sur l’approvisionnement en eau et sa proximité avec une réserve naturelle abritant des léopards et des pangolins.

Ces dernières semaines, des militants et des enfants ont défilé dans la ville de Visakhapatnam, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « On ne peut pas boire des DONNÉES » et dessinant des menottes sur le logo de Google, comme le montrent des publications sur les réseaux sociaux.

Dimanche, Reuters a assisté à un rassemblement public au cours duquel des militants ont élaboré des plans pour mener, dans les jours à venir, des campagnes de sensibilisation en porte-à-porte et des manifestations sur la plage. « Le développement ne doit pas se faire au détriment des moyens de subsistance de la population », a déclaré Raja Rama Mohan Roy, fondateur de l’association à but non lucratif Green Visakha, lors de cet événement au cours duquel il a présenté des statistiques sur les tensions entre l’offre et la demande en eau à Visakhapatnam. Le gouvernement affirme que la ville reçoit 410 millions de litres d’eau par jour provenant de ses réservoirs et de ses rivières, alors que ses besoins s’élèvent à 480 millions. Le rationnement de l’eau est une pratique courante dans cette ville de 2,5 millions d’habitants. La construction rapide de centres de données suscite des critiques partout dans le monde en raison de la consommation massive d’eau nécessaire au refroidissement des serveurs et de l’électricité qu’elle engendre. L’impact potentiel est encore plus marqué dans un pays en développement comme l’Inde. Aux États-Unis, les opposants ont organisé 142 manifestations dans 42 États au mois de juillet, soulevant des préoccupations similaires.

L'ÉTAT SE DÉFEND, MAIS EST DISPOSÉ À APPORTER DES SOLUTIONS Lundi, la plus haute juridiction de l’État a demandé au gouvernement de se défendre contre les allégations formulées par le groupe militant Jal Biradari (Water Community), qui affirme que le projet mettra à rude épreuve les ressources en eau en exerçant une pression sur un réservoir voisin.

La Haute Cour de l’Andhra Pradesh examinera à nouveau ce recours d’intérêt public le 24 août.

Dans sa déclaration à Reuters, l’État a qualifié les préoccupations des militants concernant le projet d’inexactes et trompeuses, tout en précisant qu’il restait ouvert à toute remarque.

« Ces manifestations relèvent de leur droit démocratique. Si l’une de ces allégations s’avérait fondée, le gouvernement s’engage à dialoguer, à apporter des éclaircissements factuels et à proposer des mesures correctives appropriées », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué adressé à Reuters, Google a déclaré que son projet serait développé dans le respect des lois en vigueur et qu’il mettrait en œuvre « un système avancé de refroidissement par air afin de protéger les ressources en eau locales essentielles ». Les travaux battaient leur plein , lorsque Reuters s’est rendu sur place lundi; des engins de terrassement continuaient de travailler sur le terrain déblayé.

Le géant technologique s’est associé au groupe du milliardaire indien Gautam Adani, qui construira ce projet phare censé créer jusqu’à 188.000 emplois. M. Adani n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

FAUNE SAUVAGE ET POLLUTION SONORE

Le recours d’intérêt public déposé devant la Haute Cour de l’Andhra Pradesh soulève également des inquiétudes quant à l’impact des travaux de construction lourds et du bruit sur la réserve naturelle de Kambalakonda, située à seulement 860 mètres de là.

Interrogé sur la proximité du site avec la réserve, l’État a répondu que celle-ci était supérieure à la distance minimale requise par la loi. Google a ajouté qu’il mettrait en œuvre des mesures d’insonorisation afin de garantir « d’être un voisin discret et respectueux ».

Le projet fait également l’objet de trois autres recours déposés devant le tribunal environnemental indien par le Forum des droits de l’homme, qui en demande l’arrêt. Selon les documents judiciaires, celui-ci fait valoir que l’État a autorisé le projet sans avoir correctement évalué l’impact du prélèvement d’eau sur un réseau rural d’approvisionnement en eau potable.

L’État a précisé qu’aucune eau destinée à un usage rural ou résidentiel ne serait utilisée pour les futurs centres de données, et que le réservoir d’eau situé à proximité ne serait pas non plus exploité. Lors de l’événement de dimanche, Green Visakha a fait part de ses inquiétudes concernant la promesse du gouvernement d’un approvisionnement en eau « garanti » pendant 20 ans pour le projet, alors que la ville est déjà confrontée à des pénuries.

« Qui en fera les frais? La population », a déclaré M. Roy.