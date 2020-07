Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le projet d'extension de Roissy-Charles de Gaulle devra être "revu en profondeur" - Djebbari Reuters • 28/07/2020 à 10:16









PARIS, 28 juillet (Reuters) - Le projet d'extension de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle devra être "revu en profondeur" pour tenir compte des effets de la pandémie de coronavirus sur le transport aérien, a déclaré mardi le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. "Le projet du T4 devra être revu en profondeur, c'est une réalité", a-t-il dit sur Europe 1 en réponse à une question portant sur ce projet de construction d'un quatrième terminal à Roissy. "Le projet, qui prévoyait l'accueil à l'horizon 2030 de 40 millions de passagers en plus, probablement aujourd'hui ne se justifie plus tel qu'il était prévu", a-t-il poursuivi. ADP ADP.PA , qui publiait lundi ses résultats semestriels, a prévenu qu'un retour du trafic aérien au niveau d'avant la crise pourrait prendre jusqu'à sept ans. Le projet de T4, dont le coût est estimé par les médias français entre 7 et 9 milliards d'euros, est par ailleurs contesté par des élus locaux et des association écologistes qui s'inquiètent de son impact. (Geert De Clercq version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ADP Euronext Paris -3.13%