Le projet crypto de la famille Trump intente une contre-poursuite contre Sun, un milliardaire qui le soutient, pour "campagne de dénigrement"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* World Liberty Financial poursuit Justin Sun devant un tribunal de l'État de Floride

* World Liberty invoque la diffamation et affirme que Sun a vendu à découvert son token

* Sun a récemment poursuivi World Liberty pour des tokens gelés et qualifie cette nouvelle action en justice de « coup de pub »

(Ajout de détails sur le procès et de paragraphes de contexte aux paragraphes 2-3, 7 et suivants) par Lawrence Delevingne, Elizabeth Howcroft et Tom Wilson

World Liberty Financial, la société de cryptomonnaies cofondée par le président américain Donald Trump et ses fils, a déclaré lundi avoir déposé une plainte pour diffamation devant le tribunal de l'État de Floride contre l'entrepreneur en cryptomonnaies basé à Hong Kong, Justin Sun, alors que le conflit s'intensifie entre le projet et l'un de ses plus éminents soutiens.

World Liberty a publié une copie de sa plainte sur X, dans laquelle elle accuse Sun d'avoir lancé une "campagne de dénigrement publique". Elle allègue que Sun a indûment transféré certains de ses tokens WLFI, assortis de droits de vote et de gouvernance, à la crypto-bourse Binance et, par ailleurs, qu'il a parié sur une baisse de la valeur de marché du WLFI, pratique connue sous le nom de vente à découvert. Cela s'inscrivait dans le cadre d'une action coordonnée visant à faire baisser le cours du token lors de son introduction en bourse en septembre, selon la plainte.

"Justin Sun s'est livré à une campagne diffamatoire visant à ruiner la réputation de World Liberty Financial. Il savait que ses allégations étaient fausses et les a néanmoins formulées afin de nuire aux détenteurs de jetons WLFI", a déclaré Zach Witkoff, directeur général de World Liberty, dans un message distinct publié lundi sur X.

Sun a déclaré à Reuters: "Le procès pour diffamation présumé annoncé aujourd’hui par World Liberty sur X n’est rien d’autre qu’un coup de pub sans fondement. Je maintiens mes actions et j’ai hâte de faire valoir mes droits devant les tribunaux." Il a publié le même message sur X.

En avril, Sun a poursuivi World Liberty , affirmant que la société avait illégalement gelé les tokens qu’il avait achetés. Sun a déclaré que World Liberty avait secrètement installé des outils pour empêcher la vente de ses tokens après qu’ils soient devenus négociables en septembre 2025. Dans ce procès, Sun a nié avoir vendu à découvert le token WLFI.

Dans la procédure judiciaire engagée lundi, World Liberty a déclaré que sa capacité à geler les jetons avait été mentionnée dans les conditions de vente.

Le token de World Liberty a rebondi après l'annonce du procès, gagnant environ 12% au cours des dernières 24 heures, mais il affiche globalement une baisse d'environ 72% depuis son introduction en bourse le 1er septembre. La participation de Sun, qui détient 4 milliards de tokens de World Liberty, vaut actuellement environ 264 millions de dollars.

UNE RUPTURE MÉDIATISÉE

La guerre des mots et les poursuites judiciaires entre World Liberty et Sun, un milliardaire de la crypto très en vue, marquent un revirement radical par rapport à une relation auparavant idyllique.

Le soutien précoce de Sun à World Liberty fin 2024 et début 2025, lorsqu'il a acheté pour 45 millions de dollars de ses jetons et a été nommé conseiller de l'entreprise, a été essentiel pour lancer le projet, a rapporté Reuters .

Eric Trump, cofondateur de World Liberty et fils du président, a décrit Sun comme "un grand ami et une icône dans le monde de la cryptomonnaie" dans un message publié sur X le 16 juin.

Le 1er septembre, date à laquelle le jeton a été mis en vente au public, Sun a publié: "Je crois sincèrement que ce sera l'un des projets les plus importants et les plus ambitieux dans le domaine des cryptomonnaies."

World Liberty est la plus importante des nombreuses entreprises lucratives du secteur des cryptomonnaies cofondées ou contrôlées par la famille Trump, qui a déjà tiré plus d’un milliard de dollars de World Liberty, selon une analyse de Reuters. Les statuts de World Liberty stipulent que 75% des revenus provenant des ventes de jetons WLFI sont reversés aux Trump.