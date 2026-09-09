Le programme européen Ariane bénéficie d'un coup de pouce d'Amazon lors d'un salon consacré à l'espace

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(Reformulation, ajout de contexte)

par Tim Hepher et Joey Roulette

Amazon Leo AMZN.O a commandé six lancements supplémentaires à bord du lanceur européen Ariane 6, a annoncé mercredi l'opérateur Arianespace, donnant ainsi un coup de pouce au programme phare de l'Europe en matière de fusées.

Cette annonce, faite lors d'un salon spatial à Paris , porte à 24 le nombre de lancements Ariane commandés par Amazon d'ici 2031.

Ces nouveaux vols débuteront en 2029 avec la version Ariane 64 à grande capacité, a précisé AIR.PA SAF.PA , la branche commerciale d’ArianeGroup.

Le président français Emmanuel Macron a salué cet accord lors de l’ouverture d’un sommet spatial de deux jours boudé par les principales entreprises spatiales américaines, notamment Blue Origin, le fournisseur de services de lancement détenu par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, à la suite de ce que des sources ont décrit la semaine dernière comme des pressions de la Maison Blanche concernant l’ordre du jour du sommet, dominé par l’Europe.

Amazon vise à fournir un accès Internet haut débit à l’échelle mondiale grâce à son réseau en orbite terrestre basse composé de milliers de satellites prévus, venant ainsi concurrencer Starlink de SpaceX SPCX.O , qui a déjà conquis des millions de clients à travers le monde.

Amazon s’est principalement appuyé sur la fusée Atlas V de United Launch Alliance, la coentreprise de Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N , pour mettre ses satellites en orbite.

L’accord conclu mercredi témoigne d’une dépendance croissante vis-à-vis du principal lanceur européen, alors que l’offre américaine fait face à une pénurie, même si l’activité de lancement européenne reste bien inférieure à celle de SpaceX, dirigée par Elon Musk.

Arianespace a mis en orbite 100 satellites Amazon Leo au cours de trois missions Ariane 6 depuis le début de l’année.

Amazon était auparavant soumise à une obligation réglementaire de lancer la moitié de ses 3 232 premiers satellites d’ici cet été, mais cette exigence a été levée en juin après que l’entreprise a invoqué une pénurie d’offres.

Arianespace a déclaré mercredi matin qu’elle annoncerait d’autres nouveaux contrats, portant ainsi à 10 le nombre de lancements supplémentaires. Elle dispose actuellement de commandes pour environ 30 lancements, avec des créneaux disponibles en 2029 et 2030, a indiqué un porte-parole.