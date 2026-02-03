Le programme californien d'incitation à l'achat de VE, d'un montant de 200 millions de dollars, nécessitera des fonds de contrepartie de la part des constructeurs automobiles

Le programme est limité aux premiers acheteurs de VE et exige des constructeurs automobiles qu'ils apportent une contribution équivalente

M. Newsom a critiqué la directrice générale de GM pour avoir sapé les progrès de la Californie en matière de VE

Les constructeurs automobiles sont confrontés à la baisse des ventes de VE et aux changements réglementaires

par David Shepardson

Le programme d'incitation aux véhicules électriques de 200 millions de dollars proposé par la Californie sera limité aux premiers acheteurs et exigera des fabricants participants qu'ils fournissent des incitations équivalentes, a déclaré lundi l'administration du gouverneur de Californie Gavin Newsom.

La proposition prévoit des incitations pour couvrir les coûts d'achat initiaux des VE neufs ou d'occasion, mais les montants des incitations n'ont pas encore été annoncés. Les véhicules éligibles seront soumis à des plafonds de prix adoptés par le Congrès en 2022.

Cette décision intervient après que le Congrès a mis fin, l'année dernière, à la déduction fiscale fédérale de 7 500 dollars pour les VE neufs et au crédit d'impôt de 4 000 dollars pour les VE d'occasion, à compter du 30septembre. Les ventes de VE ont fortement chuté au cours des trois derniers mois de 2024.

Fin 2024, M. Newsom a déclaré que si le président Donald Trump supprimait le crédit d'impôt fédéral sur les VE, il proposerait de créer une nouvelle version du Clean Vehicle Rebate Program de l'État qui s'est terminé en 2023 et a dépensé 1,49 milliard de dollars pour subventionner 586 000 véhicules sur une décennie.

M. Newsom, un fervent opposant à M. Trump qui est considéré comme l'un des principaux candidats démocrates à la présidence en 2028, a sévèrement critiqué GM en septembre , déclarant que la directrice générale de GM, Mary Barra, "nous a vendus" dans le but d'éliminer les progrès réalisés par le California Air Resources Board (CARB).

Le CARB s'est réuni la semaine dernière à Detroit avec les trois constructeurs automobiles de Detroit pour discuter de ces projets.

Les constructeurs automobiles sont aux prises avec les retombées de la baisse des ventes de véhicules électriques. Stellantis, la société mère de Chrysler, a déclaré cette semaine qu'elle cesserait de vendre ses Jeep Wrangler et Grand Cherokee électriques hybrides rechargeables en Amérique du Nord, tandis que GM a déclaré qu'elle prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques.

M. Trump s'est attaqué aux VE sur plusieurs fronts, notamment en signant en juin une loi interdisant les ventes de véhicules électriques en Californie . En juillet, l'administration a indiqué aux constructeurs automobiles qu'une nouvelle loi signée par M. Trump ne les obligerait pas à payer des amendes en cas de non-respect des règles d'efficacité énergétique datant de 2022.

L'administration apporte d'autres changements qui permettront aux constructeurs automobiles d'économiser des milliards de dollars pour l'achat de crédits auprès de Tesla et d'autres entreprises afin de satisfaire aux exigences réglementaires antérieures. GM a déclaré la semaine dernière que le recul des règles fédérales en matière d'émissions devrait lui permettre d'économiser jusqu'à 750 millions de dollars.