Le produit de thérapie cellulaire allogénique de Bone Therapeutics, ALLOB, montre un taux de fusion des vertèbres lombaires de 90% à 24 mois dans l'étude de phase IIa

90% des patients présentent une fusion osseuse ainsi que de fortes améliorations cliniques de la capacité fonctionnelle et de la réduction de la douleur, à 24 mois de suivi, avec un bon profil de sécurité du produit



Gosselies, Belgique, le 14 octobre 2020, 7h00 CEST - BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce aujourd'hui les résultats positifs du suivi sur 24 mois de l'étude de phase IIa avec le produit de thérapie cellulaire allogénique, ALLOB, chez des patients subissant des opérations de fusion des vertèbres lombaires.