Le producteur de schiste Diamondback manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

Diamondback Energy FANG.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre lundi, le producteur de schiste américain ayant été confronté à la baisse des prix du pétrole

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport aux attentes des analystes de 2,08 $ par action, selon les données compilées par LSEG.