Le producteur de schiste Diamondback manque ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Diamondback Energy FANG.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre lundi, le producteur de schiste américain ayant été confronté à la baisse des prix du pétrole

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport aux attentes des analystes de 2,08 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

