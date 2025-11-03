Le producteur de schiste Diamondback Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

Le producteur américain de schiste Diamondback Energy FANG.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre lundi, l'augmentation de la production ayant permis de compenser la baisse des prix du pétrole.

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 2,93 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.