Le producteur de schiste APA progresse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 19:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions du producteur de pétrole APA Corp

APA.O augmentent de 8 % à 19,47 $ ** La société a battu mercredi les estimations de bénéfices du deuxième trimestre grâce à une production de gaz naturel plus importante en Égypte et à des prix plus élevés

** APA a affiché un bénéfice ajusté de 87 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 48 cents par action par les analystes - LSEG

** APA ajoute qu'elle a obtenu l'approbation présidentielle pour environ 2 millions d'acres supplémentaires en Égypte, libérant un potentiel pétrolier et gazier significatif; elle prévoit de commencer à forer d'ici la fin de l'année

** Il semble que les opérations commencent à s'améliorer à la fois dans le Permien et en Égypte. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que cette mise à jour soit légèrement positive pour les actions d'APA," Scott Hanold, RBC Capital Markets

** En incluant les mouvements de la séance, les actions d'APA ont baissé de 15,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APA
19,4500 USD NASDAQ +7,70%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,60 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
64,05 USD Ice Europ -0,59%
