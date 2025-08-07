Le producteur de schiste APA progresse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre

7 août - ** Les actions du producteur de pétrole APA Corp

APA.O augmentent de 8 % à 19,47 $ ** La société a battu mercredi les estimations de bénéfices du deuxième trimestre grâce à une production de gaz naturel plus importante en Égypte et à des prix plus élevés

** APA a affiché un bénéfice ajusté de 87 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 48 cents par action par les analystes - LSEG

** APA ajoute qu'elle a obtenu l'approbation présidentielle pour environ 2 millions d'acres supplémentaires en Égypte, libérant un potentiel pétrolier et gazier significatif; elle prévoit de commencer à forer d'ici la fin de l'année

** Il semble que les opérations commencent à s'améliorer à la fois dans le Permien et en Égypte. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que cette mise à jour soit légèrement positive pour les actions d'APA," Scott Hanold, RBC Capital Markets

** En incluant les mouvements de la séance, les actions d'APA ont baissé de 15,5 % depuis le début de l'année