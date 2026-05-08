Le producteur de pétrole de schiste Devon Energy approuve un plan de rachat d'actions de 8 milliards de dollars

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Le producteur américain de pétrole et de gaz Devon Energy DVN.N a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait approuvé un programme de rachat d'actions de 8 milliards de dollars, une semaine après que l'investisseur activiste Kimmeridge eut réclamé une augmentation des rendements pour les actionnaires.

La semaine dernière, Kimmeridge, investisseur activiste bien connu dans le secteur de l'énergie, a exhorté le futur conseil d'administration de Devon à procéder rapidement à des cessions d'actifs, à améliorer l'allocation du capital et à revoir la rémunération des dirigeants afin de renforcer les rendements pour les actionnaires une fois que la fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy aura été finalisée.

* La fusion entièrement en actions avec Coterra a été finalisée jeudi matin.

* Devon a déclaré que le programme de rachat d'actions représentait près de 15 % de sa capitalisation boursière combinée.

* Le directeur général Clay Gaspar a déclaré que la société serait active et opportuniste dans son programme de rachat.

* L'autorisation expire le 30 juin 2029, a précisé Devon Energy.

* Le producteur de schiste a également approuvé un dividende trimestriel de 0,320 $ par action, soit une augmentation de 33 % par rapport au trimestre précédent.

* L'action Devon Energy a progressé de 1,4 % en séance prolongée.