Le producteur de gaz naturel Expand Energy affiche un bénéfice trimestriel en raison de l'augmentation de la production

(Ajout d'actions et de détails aux paragraphes 6-8,10)

Le producteur américain de gaz naturel Expand Energy EXE.O a annoncé mardi un bénéfice pour le troisième trimestre, contre une perte un an plus tôt, grâce à l'augmentation de la production et à la hausse des prix des matières premières.

Les prix moyens du gaz naturel américain Ngc1 ont bondi de plus de 26 % en glissement annuel au cours du trimestre, grâce à de fortes exportations de gaz naturel liquéfié et à une demande croissante alimentée par l'expansion rapide des centres de données axés sur l'IA.

Expand Energy a été créée après l'acquisition de Southwestern Energy par Chesapeake Energy l'année dernière, créant ainsi le plus grand producteur indépendant de gaz naturel aux États-Unis.

La production totale de la société s'est élevée en moyenne à 7,33 milliards de pieds cubes équivalents par jour (bcfed) au cours du trimestre, contre 2,65 bcfed un an plus tôt.

Le prix moyen réalisé pour le gaz naturel était de 2,81 $ par millier de pieds cubes (Mcf), contre 2,51 $ Mcf un an plus tôt.

Expand Energy a également signé un accord de 15 ans avec Lake Charles Methanol, un projet d'énergie propre situé près de Lake Charles, pour être le seul fournisseur de gaz naturel à partir de 2030.

Expand Energy prévoit une production nette de 7,15 milliards de pieds cubes pour l'année en cours, ce qui est supérieur au point médian de ses prévisions précédentes (7 milliards de pieds cubes à 7,2 milliards de pieds cubes). Elle vise une production de 7,5 milliards de pieds cubes en 2026.

La société basée à Oklahoma City a également réduit ses prévisions d'investissement en capital pour l'ensemble de l'année d'environ 75 millions de dollars, à 2,85 milliards de dollars.

Expand Energy a déclaré un bénéfice de 547 millions de dollars, soit 2,28 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte nette de 114 millions de dollars, soit 85 cents par action, un an plus tôt.

Ses actions ont augmenté de 2,7 % dans les transactions volatiles après la cloche.