Le producteur de gaz naturel BKV chute après avoir fixé le prix de son offre d'actions à 262 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions du producteur de gaz naturel BKV Corp BKV.N ont baissé de 7,7 % avant la cloche à 26,72 $ après la fixation du prix de son offre secondaire ** BKV, basée à Denver, Colorado, annonce ~9,7 millions d'actions pour un produit brut de ~261,7 millions de dollars avec RBC comme seul preneur ferme

** Le prix de l'offre équivaut à 27 $, soit une décote de 6,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** BKV vend 5,55 millions d'actions et Bedrock Energy Partners (BEP) se débarrasse d'environ 4,1 millions d'actions

** La société utilisera le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les investissements ** Avec cette vente, BEP se débarrasse entièrement de sa participation dans BKV, selon le prospectus ** BKV a ~102,4 millions d'actions en circulation. La société a achevé en septembre l'acquisition des actifs de Barnett Shale de BEP pour un montant de 370 millions de dollars

** Les actions de BKV ont chuté de ~5% mardi, réduisant le gain annuel à 6,6%. L'action a atteint un record intraday de 32,81 $ le 2 mars

** Les 10 analystes sont tous optimistes sur les actions, y compris 4 "strong buy"; PT médian $35.50, selon les données de LSEG