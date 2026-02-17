Le producteur de gaz australien Santos gagne un procès sur les allégations de neutralité carbone

Un tribunal australien a rejeté mardi une plainte contre le producteur de gaz Santos

STO.AX qui prétendait que la société avait trompé le public sur ses plans pour atteindre des émissions nettes de carbone nulles. Le procès avait été lancé en 2021 par l'Australasian Centre for Corporate Responsibility, un actionnaire militant, qui a déclaré qu'il s'agissait de la première affaire de ce type dans un pays à contester la validité de l'objectif d'émissions nettes nulles d'une entreprise.

Sous la pression d'investisseurs préoccupés par le changement climatique, des entreprises du monde entier ont fixé des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 20 à 30 ans.

L'affaire portée devant la Cour fédérale d'Australie a été suivie de près en raison de ses implications potentielles sur la manière dont les actions en justice pourraient être utilisées pour tenir les entreprises responsables de leurs objectifs en matière de climat.

L'ACCR a allégué que Santos a enfreint les lois australiennes sur les sociétés et la consommation en adoptant un comportement trompeur ou mensonger lorsqu'elle a déclaré qu'elle disposait d'une voie claire pour réduire ses émissions de 26 % à 30 % d'ici à 2030 et atteindre la neutralité nette d'ici à 2040.

Le groupe a également contesté les affirmations de Santos selon lesquelles il était un producteur d'« énergie propre », que le gaz naturel était un « combustible propre » et que l'hydrogène qu'il produisait à partir du gaz naturel grâce à la capture et au stockage du carbone (CCS) était « propre » et ne produisait « aucune émission ».

L'ACCR avait demandé au tribunal de déclarer que Santos avait eu un comportement trompeur ou mensonger, de l'empêcher d'agir de la sorte à l'avenir et de l'obliger à corriger ses déclarations.

Le juge de la Cour fédérale d'Australie, Brigitte Markovic, a toutefois rejeté l'affaire, ses motifs devant être publiés le 23 février.

Brynn O'Brien, codirectrice générale de l'ACCR, a déclaré que le résultat était décevant et que l'association prendrait le temps d'examiner la décision avant d'envisager les prochaines étapes.

« Il s'agissait d'une affaire historique qui a ouvert la voie à d'autres dans le monde entier pour contester devant les tribunaux les affirmations des entreprises en matière d'émissions nettes zéro », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Il s'agissait d'une bataille entre David et Goliath, et c'est Goliath qui l'a emporté. »

Mme O'Brien a déclaré que cette décision signifiait qu'il incombait aux investisseurs « d'examiner minutieusement chaque déclaration, chaque chiffre et chaque hypothèse fournis par les entreprises en ce qui concerne leurs engagements en matière de climat ».

Santos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.