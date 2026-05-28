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Le producteur de charbon Peabody prévoit d'émettre 225 millions de dollars d'obligations convertibles ; son action bondit
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à l'ouverture du marché)

28 mai - ** Les actions de Peabody Energy BTU.N ont bondi de 8,5 % à 28,59 dollars, leur plus haut niveau en sept semaines, jeudi matin, alors que le producteur de charbon cherche à lever des fonds pour réduire une partie de sa dette ** La société basée à Saint-Louis, dans le Missouri, propose dans le cadre d'une offre privée link 225 millions de dollars d'obligations convertibles (CB) arrivant à échéance en 2031

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour racheter une partie des 320 millions de dollars d'obligations convertibles à 3,25 % en circulation, arrivant à échéance en 2028, et d'affecter le solde à des besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser le produit pour financer le coût des options d'achat plafonnées, des opérations sur dérivés utilisées pour compenser une dilution potentielle

** La société affiche une capitalisation boursière actuelle d'environ 3,5 milliards de dollars sur la base de 121,8 millions d'actions en circulation

** Suite à cette annonce, l'action BTU a reculé d'environ 4 % depuis le début de l'année

** 5 analystes sur 7 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 la note "conserver"; objectif de cours médian de 34 dollars, selon les données de LSEG

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