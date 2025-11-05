 Aller au contenu principal
Le producteur d'engrais Mosaic grimpe après un bénéfice au T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de Mosaic MOS.N en hausse de 6 % à 27,99 $ dans les échanges prolongés

** Le producteur d'engrais dépasse les attentes du marché pour le BPA ajusté du 3ème trimestre grâce à une forte demande et aux prix de la potasse

** Le bénéfice ajusté s'élève à 1,04 $ par action, contre une estimation moyenne de 98 cents par action pour les analystes, selon LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 8 % depuis le début de l'année

