Le procureur général du New Jersey intente un procès contre Amazon au sujet des salaires et des conditions de travail des chauffeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les pièces du dossier judiciaire aux paragraphes 1 et 2)

Le New Jersey a intentémardiune action en justice contreAmazon.com, accusant le distributeur en ligne d'abuser de sa position dominante vis-à-vis des livreurs indépendants, selon les dossiers judiciaires. La procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, a déclaré dans le cadre de cette action antitrust qu'Amazon utilise sa position dominante pour imposer des salaires bas et des conditions de travail précaires aux livreurs qui travaillent pour l'entreprise via son programme « Delivery Service Partners ».