 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le procureur général de Californie envoie une lettre demandant à xAI de cesser de produire des contenus "deepfake"
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte pour corriger les fautes de frappe dans le titre)

Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a envoyé vendredi une lettre de cessation et d'abstention à la société xAI pour lui demander de mettre fin à la création et à la distribution d'images sexualisées non consensuelles générées par l'IA par son chatbot Grok AI.

La lettre exige "une action immédiate pour mettre fin à la création et à la distribution d'images 'deepfake', non consensuelles et intimes, ainsi que d'images d'abus sexuels sur des enfants", a déclaré le bureau de M. Bonta dans un communiqué.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank