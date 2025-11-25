 Aller au contenu principal
Le procureur français ouvre une enquête sur Ebay pour soupçon de vente de marchandises illicites
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le parquet français a déclaré mardi avoir ouvert une enquête sur le géant américain du commerce électronique eBay EBAY.O , soupçonné d'avoir vendu des biens illicites sur sa place de marché, confirmant une information du journal Le Parisien.

Le parquet a ouvert l'enquête après que la DGCCRF, organisme de surveillance des consommateurs, a déclaré il y a deux semaines qu'elle avait trouvé des marchandises illicites sur la place de marché d'eBay et sur d'autres portails de commerce électronique.

EBay n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

